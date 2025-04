Zagovornik ugotovil diskriminacijo delavke tudi zaradi nosečnosti

Ljubljana, 11. aprila - Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo delavke zaradi nosečnosti, starševstva in zdravstvenega stanja. Podjetje jo je izvzelo iz splošnega povišanja plač in jo prikrajšalo pri letni nagradi za poslovno uspešnost. To je bilo neupravičeno in krši protidiskriminacijsko zakonodaje, so zapisali v sporočilu za javnost.