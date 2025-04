Novi roman ameriškega pisatelja Thomasa Pynchona bo izšel oktobra

Hamburg, 13. aprila - Bralci romanov ameriškega pisatelja Thomasa Pynchona so morali 12 let čakati na njegovo novo delo, ki ga je avtor napovedal za letošnje leto. Oktobra bo izšel njegov roman Shadow Ticket, v katerem bo ponovno pokazal svojo sposobnost analiziranja družbenih vprašanj z ostrim in humornim jezikom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.