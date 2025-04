V nesreči helikopterja nad New Yorkom umrla družina iz Španije

New York, 11. aprila - V četrtkovem strmoglavljenju helikopterja v reko Hudson v New Yorku je umrla petčlanska družina iz Španije. Poleg turistov je umrl tudi pilot, je sporočil župan New Yorka Eric Adams. V nemškem tehnološkem podjetju Siemens so danes potrdili poročanje medijev, da je umrl vodilni mož družbe v Španiji.