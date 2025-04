Krški zavod za mladino in šport v upravljanje dobil namensko vozilo

Krško, 11. aprila - Predstavniki Mestne občine Krško so danes Zavodu za mladino in šport Krško v upravljanje simbolično predali vozilo. Namenjeno bo za potrebe delovanja zavoda in prevoz otrok Osnovne šole Leskovec pri Krškem. Zavod sicer v občini opravlja številne dejavnosti s področja mladine in športa, v upravljanju ima tudi brestaniški bazen.