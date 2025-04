Kitajska carine na uvoz ameriškega blaga dvignila na 125 odstotkov

Peking, 11. aprila - Kitajska s soboto zvišuje carine na uvoz ameriškega blaga na 125 odstotkov. V Pekingu so se za to odločili, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v sredo zvišal carine za Kitajsko na skupno 145 odstotkov. Kitajske oblasti so danes sporočile še, da bodo "ignorirale" dodatne dvige ameriških carin.