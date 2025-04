V sodelovanju s slovenskimi preiskovalci razbili mednarodno mrežo tihotapcev orožja

Haag, 11. aprila - Preiskovalni organi iz Francije, Slovenije, BiH in Španije so v skupni operaciji razbili mednarodno mrežo trgovcev z orožjem, ki je tihotapila jurišne puške in granate z območja Zahodnega Balkana v Zahodno Evropo, je danes sporočil Europol. Med aretiranimi je tudi slovenski voznik, v čigar vozilu so našli skrito orožje.