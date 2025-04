Hočevar - Hočevar državna prvaka v kajakaškem krosu

Ljubljana, 11. aprila - Pred pričetkom izbirnih tekem v slalomu na divjih vodah, ki bodo potekale v Ljubljani in Ivrei, so se tekmovalci in tekmovalke na Savi pomerili na izbirni tekmi v kajakaškem krosu, ki je štela tudi za DP. Naslove v konkurenci do 23 leti in med člani sta osvojila Žiga Lin Hočevar ter njegova sestra Alina Hočevar.