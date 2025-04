V Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne muzejska razstava o pismenosti slepih

Ljubljana, 11. aprila - V Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne bodo danes ob 11. uri odprli muzejsko razstavo Slepopisje od točkopisa do eBralca. Razstava osvetljuje zgodovino in pomen pismenosti slepih skozi različna pisna in zvočna sredstva od brajice in tehničnega zvoka do sodobnih e-bralnikov, so sporočili iz Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.