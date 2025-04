Pošta Slovenije prodaja več nepremičnin, tudi upravni zgradbi v Novi Gorici in Murski Soboti

Maribor, 13. aprila - Pošta Slovenije bo v četrtek izpeljala elektronsko dražbo, na kateri bo skušala najti kupca za vrsto svojih nepremičnin po Sloveniji. Med njimi so tudi večje, kot sta upravni zgradbi v Novi Gorici in Murski Soboti. Kot so pojasnili za STA, namerava pošta ostati v obeh objektih in tudi delu drugih, ki so naprodaj, a le še kot najemnik.