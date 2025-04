V Sloveniji s 24. aprilom prepovedane vabljive arome v elektronskih cigaretah

Ljubljana, 11. aprila - V Sloveniji bo 24. aprila začela veljati zakonodajna prepoved vseh arom, razen tobačnih, v elektronskih cigaretah in njihovih polnilih, so danes na srečanju z novinarji spomnili strokovnjaki. Elektronske cigarete so najbolj privlačne za mlade, ki so tudi najbolj dovzetni za razvoj zasvojenosti z nikotinom in škodljive posledice kajenja.