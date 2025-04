Celjani po porazu v igri malenkosti ohranjajo upanje

Celje, 11. aprila - Nogometaši Celja se bodo na povratno tekmo četrtfinala konferenčne lige v Firence odpravili z zaostankom 1:2. Čeprav so na domači zelenci v dvoboju s favorizirano Fiorentino v četrtek pokazali precej poguma in ustvarjalnosti, so na koncu potegnili kratko v igri malenkosti. Obljubljajo, da jim to ne bo vzelo samozavesti za povratno tekmo.