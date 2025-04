Olympiakos in Fenerbahče potrdila prvi mesti, Tavares rešil Real

Ljubljana, 10. aprila - Olympiakos in Fenerbahče sta v zadnjem, 34. krogu rednega dela košarkarske evrolige potrdila prvi dve mesti. Grki so si prvo mesto zagotovili z zmago 99:93 proti Maccabiju, Fenerbahče pa je v zadnjem krogu zmagal v Münchnu in tako Bavarcem preprečil, da se neposredno uvrstijo med najboljših šest oziroma četrtfinale.