Newyorške borze končale v rdečem

New York, 10. aprila - Indeksi na newyorških borzah so danes trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so utrpele še en udarec in izgubile večji del sredinih dobičkov, saj vlagatelje skrbijo naslednji koraki ameriškega predsednika Donalda Trumpa na področju trgovinske in gospodarske politike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.