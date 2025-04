V Monte Carlu napredoval Alcaraz, izpadla Draper in Rubljov

Monte Carlo, 10. aprila - Na teniškem turnirju v Monte Carlu se nadaljujejo slabe predstave nosilcev. Danes so izpadli četrti nosilec Norvežan Casper Ruud, peti Britanec Jack Draper in sedmi Rus Andrej Rubljov, sicer zmagovalec tega turnirja leta 2023. Brez večjih težav pa sta napredovala drugpostavljeni Španec Carlos Alcaraz in branilec lanske zmage Grk Stefanos Cicipas.