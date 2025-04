Na okrogli mizi Mladega PEN o izzivih mladih literatov

Ljubljana, 11. aprila - V sklopu 57. mednarodnega srečanja pisateljev in pisateljic je v četrtek na Vodnikovi domačiji Mladi PEN pripravil okroglo mizo z naslovom Pot do objave. Domači in tuji mladi avtorji so spregovorili o izzivih objave prvenca, razlikah med literarnimi sistemi v različnih državah, jezikovnih mejah in pridobivanju prepoznavnosti bralcev.