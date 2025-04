Jeseničani po porazu v Zell am Seeju v finalu zaostajajo z 1:2 v zmagah

Salzburg, 10. aprila - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na tretji finalni tekmi alpske lige v gosteh izgubili z avstrijsko ekipo Zell am See s 3:4 (1:0, 1:2, 1:2). Avstrijska ekipa zdaj vodi z 2:1 v zmagah, naslednja tekma bo v nedeljo na Jesenicah. Moštvi v finalu igrata na štiri zmage.