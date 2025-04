Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 4.)

Ljubljana, 10. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o obisku predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič v Severni Makedoniji. Poročale so tudi o prejemnikih najvišjega italijanskega državnega odlikovanja Vitez velikega križa, med katerimi je tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, in o februarskem padcu vrednosti industrijske proizvodnje v Sloveniji