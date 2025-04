Trump povzročil večjo gospodarsko negotovost od pandemije covida-19

New York, 10. aprila - Glede na kazalnik časnika Financial Times je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu uspelo povzročiti največjo stopnjo gospodarske negotovosti v zadnjih 20 letih. Nezanesljivost, ki jo je doma in po svetu povzročil Trump, je po tem kazalniku precej večja od tiste, ki jo je pred nekaj leti sprožila pandemija covida-19.