V prometni nesreči v Trebnjem umrl 11-mesečni otrok

Trebnje, 10. aprila - V Trebnjem je danes nekaj po 12. uri v prometni nesreči umrl 11-mesečni otrok. Po prvih podatkih je odrasli osebi voziček z otrokom ušel izpod nadzora in zapeljal na cesto pod tovorno vozilo. Otroku so na kraju nesreče nudili prvo pomoč in ga odpeljali v zdravstveni dom, kjer je zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili s PU Novo Mesto.