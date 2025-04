Mladina o delovanju Trumpove administracije (11. 4.)

Ljubljana, 11. aprila - Grega Repovž v uvodniku Kdo so oni? piše, da ameriški predsednik Donald Trump in njegovi sodelavci vidijo svet skozi panoge, industrijske veje, interese, lastnino, naravne danosti, skozi vse, kar bi jim v prihodnosti lahko dalo neomejeno moč in še več kapitala. Meni, da so metode, s katerimi upravlja državo, enake metodam velikih podjetij.