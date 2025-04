Hofer in Lions klub Ljubljana Barje ponovno v akcijo zbiranja rabljenih očal

Ljubljana, 12. aprila - Podjetje Hofer v sodelovanju z Lions klubom Ljubljana Barje ponovno organizira akcijo zbiranja rabljenih očal za slabovidne iz manj razvitih držav, ki nimajo dostopa do kakovostne okulistične oskrbe. Akcija se je začela danes in bo trajala do 12. maja. V preteklih letih so zbrali več kot 140.000 rabljenih očal, so zapisali pri podjetju.