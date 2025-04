Šempetrska bolnišnica letos načrtuje za 87 milijonov evrov prihodkov

Šempeter pri Gorici, 10. aprila - Načrti šempetrske bolnišnice so letos ambiciozni, saj želijo ustvariti kar za 87 milijonov evrov prihodkov. Poleg tega načrtujejo tudi za 20 milijonov evrov investicij. V finančni načrt so vključene investicije v medicinsko in nemedicinsko opremo, objekte, informacijsko tehnologijo ter krepitev področja varnosti, so pojasnili po seji sveta zavoda.