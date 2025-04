Po zagotovilih ministrice iščejo rešitve glede organizacije zdravljenja onkoloških bolnikov

Ljubljana, 10. aprila - Predsednik vlade Robert Golob in ministrica za zdravje Valentine Prevolnik Rupel sta z vodstvom Onkološkega inštituta Ljubljana danes govorila o spremembah v organizaciji zdravljenja onkoloških bolnikov. Po besedah ministrice so se dogovorili, da do konca aprila pogledajo, kakšne so možnosti, ter najdejo najboljšo možno rešitev za bolnike.