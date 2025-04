Javnofinančni primanjkljaj letos predvidoma nižji od pričakovanj

Ljubljana, 10. aprila - Primanjkljaj sektorja država, ki je lani po prvi oceni dosegel 0,9 odstotka BDP, naj bi se letos po pričakovanjih ministrstva za finance ustavil pri 1,9 odstotka BDP. To je 0,8 odstotne točke manj od dozdajšnjih pričakovanj, so z ministrstva sporočili po seji vlade. Tako kot lani bo javnofinančna politika tudi letos skladna z zavezami, so dodali.