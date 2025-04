V Rusiji štirim novinarjem grozi skoraj šest let zapora

Moskva, 10. aprila - Rusko tožilstvo je danes zahtevalo skoraj šest let zapora za štiri novinarje, ki so obtoženi, da so sodelovali z organizacijo pokojnega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Moskva je organizacijo, ki jo obtožuje ekstremizma, prepovedala, kmalu preden je napadla Ukrajino leta 2022.