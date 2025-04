Nekdanji izraelski vojaški piloti obsodili nadaljevanje vojne v Gazi

Tel Aviv, 10. aprila - Skoraj tisoč nekdanjih vojaških pilotov in nekaj rezervistov izraelskih zračnih sil je danes na vlado naslovilo pismo, v katerem ji očitajo nadaljevanje vojne v Gazi zaradi "političnih interesov". Poteza je sprožila odpor vlade in vodstva vojske, ki je že zagrozilo z odpuščanjem rezervistov, ki so podpisali pismo.