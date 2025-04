Newyorških borz Trumpova zamrznitev carin ni prepričala

New York, 10. aprila - Medtem ko so azijske in evropske borze pozdravile odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v sredo za 75 držav, med katerimi ni Kitajske, za 90 dni zamrznil dvig carin, pa ameriških vlagateljev ta odločitev ni prepričala. Newyorške borze so današnje trgovanje začele v rdečem, pomagali niso niti najnovejši podatki o ameriški inflaciji.