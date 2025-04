Osrednji indeks na Ljubljanski borzi pridobil 4,5 odstotka

Ljubljana, 10. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil 4,5-odstotno rast. Rast so zabeležili vsi blue chipi, največjo Sava Re in Cinkarna. Borzni posredniki so opravili za 4,26 milijona evrov poslov, pri čemer so šle najbolj v promet delnice Krke in NLB.