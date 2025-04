Policisti v sredinem maratonu nadzora hitrosti našteli kar 1443 prekrškarjev

Ljubljana, 10. aprila - Policija je v sredo po vsej državi na 575 lokacijah izvedla poostren nadzor hitrosti. Kljub aktivni medijski kampanji in objavljenim lokacijam so skupaj odkrili kar 1443 prekoračitev hitrosti, največ v naseljih, kjer so odkrili 949 kršiteljev. Na cestah izven naselij so ugotovili 167, na avtocestah in hitrih cestah pa 327 prekoračitev hitrosti.