Ministrstvo znova z nasveti za morebitno srečanje z medvedom

Ljubljana, 12. aprila - Ministrstvo za naravne vire in prostor obiskovalce gozdov opozarja, da smo znova v obdobju, ko medvedi zapuščajo brloge. "Pomembno je, da se izogibamo krajem, kjer bi lahko bili brlogi, in psov ne spuščamo s povodca," so zapisali. Medved se praviloma človeku umakne, zato so pristojni poudarili pomen opozarjanja nase v gozdu.