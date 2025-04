Pred svetovnim dnevom Parkinsonove bolezni poudarek na celostni obravnavi in ozaveščanju

Ljubljana, 10. aprila - Pred svetovnim dnevom Parkinsonove bolezni so v Društvu Trepetlika opozorili na sistemsko neurejenost celostne rehabilitacije bolnikov in na pomen ozaveščanja o tej bolezni. Parkinsonova bolezen je namreč druga najpogostejša neozdravljiva nevrodegenerativna bolezen, za katero boleha okoli 11.000 ljudi v Sloveniji in več kot dva milijona v Evropi.