V Galeriji Vžigalica premiera performansa Kolektiva NEST Antologija krika II

Ljubljana, 10. aprila - V Galeriji Vžigalica bo ob razstavi Keiko Miyazaki drevi premiera performansa Kolektiva NEST Antologija krika II: Twister. Duet se prepleta z vsebinami razstave, ob čemer se plesalki in performerki Urška Centa in Kristyna Peldova soočata s prilagajanjem lastne plesne prakse in prevpraševanjem njene subverzivnosti v odnosu do galerijskega prostora.