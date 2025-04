V zrušenju strehe v Dominikanski republiki umrlo več kot 200 ljudi

Santo Domingo, 10. aprila - V torkovem zrušenju strehe nočnega kluba v prestolnici Dominikanske republike Santo Domingo je umrlo najmanj 218 ljudi, so danes sporočili reševalci. Dodali so, da so od začetka reševalne akcije izpod ruševin potegnili 189 preživelih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.