V Mestnem muzeju Ljubljana na ogled restavrirane freske z dvorca Križ pri Komendi

Ljubljana, 10. aprila - V Mestnem muzeju Ljubljana bodo zvečer odprli razstavo Okras biljardne sobe, na katero so postavili restavrirane freske iz nekdaj razkošnega gradu Križ pri Komendi. Z razstavo, ki bo na ogled do konca septembra, se hkrati zaključuje projekt restavriranja fragmentov, ki so jih rešili s pogorišča dvorca.