Na posvetu za preprečevanje nastajanja odpadkov in povečanje njihove ponovne uporabe

Moravske Toplice, 10. aprila - V Moravskih Toplicah poteka strokovni posvet o okoljski modernizaciji in zelenem prehodu. Po besedah predsednika ZEG Karla Lipiča je eden od sklepov udeležencev iz raziskovalnih, gospodarskih in nevladnih krogov ter predstavnikov ministrstev, da je za zeleni prehod ključno preprečiti nastajanje odpadkov in povečati njihovo ponovno uporabo.