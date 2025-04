Kranjski svetniki potrdili dvig ekonomske cene vrtcev in popuste

Kranj, 10. aprila - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji potrdili nove ekonomske cene vrtcev, ki so jih na prejšnji seji zavrnili. Hkrati so določili tudi popuste pri plačilu, tako da bo podražitev za starše minimalna. Sprejeli so tudi spremembe statuta občine, s čimer se bo odločanje o nekateri javnih storitvah lahko preneslo na župana.