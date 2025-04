EU za 90 dni preložila uvedbo protiukrepov na ameriške carine

Bruselj, 10. aprila - Evropska unija je danes po navedbah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen za 90 dni preložila uvedbo protiukrepov v odziv na ameriške carine na uvoz jekla in aluminija, katerih uveljavitev je bila predvidena za prihodnji torek. Za to so se odločili, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v sredo zamrznil dvig vzajemnih carin.