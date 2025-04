Moskva in Peking obsojata trditve Zelenskega o rekrutiranju Kitajcev za boj v Ukrajini

Moskva/Peking/Kijev, 10. aprila - Moskva je danes obsodila izjave ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je v sredo dejal, da je Rusija zvlekla Kitajsko v vojno v Ukrajini in v svojo vojsko rekrutirala več kot 150 kitajskih državljanov. V Pekingu so ob tem sporočili, da "bi se bilo treba izogniti neodgovornim izjavam", in poudarili nevtralno vlogo Kitajske.