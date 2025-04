Na Vrhu zelene energetike o izzivih pri umeščanju energetskih objektov v prostor

Brdo pri Kranju, 10. aprila - Strokovnjaki s področja energetike so na letošnjem Vrhu zelene energetike - Energetika in okolje, ki ga je danes na Brdu pri Kranju organizirala Prosperia, med drugim izpostavili novosti pri uvajanju obnovljivih virov energije in izzive pri umeščanju energetskih objektov v prostor. Med večjimi izzivi so izpostavili neusklajeno zakonodajo.