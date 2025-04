Sporočilo uredništvom - obisk premierja Goloba in ministrice Prevolnik Rupel na Onkološkem inštitutu Ljubljana

Ljubljana, 10. aprila - Predsednik vlade Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel bosta ob 15.15 obiskala Onkološki inštitut Ljubljana na Zaloški cesti 2 (fototermin pred stavbo C), kjer bosta z vodstvom razpravljala o investiciji in novem načinu organizacije obravnave pacientov, ki prejemajo terapijo, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.