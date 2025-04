V Galeriji Škuc razstava o družbeno-kulturnem pomenu las in poraščenosti

Ljubljana, 11. aprila - V Galeriji Škuc bodo drevi odprli razstavo vizualne umetnice Lee Culetto z naslovom Combing Through (Prečesana), v kateri se umetnica ukvarja z družbeno-kulturnim pomenom las in poraščenosti. S feministične perspektive Prečesana raziskuje zgodovino las in njihovo dvojnost.