Nemčija in Francija zaradi carinskih negotovosti znižali napoved gospodarske rasti

Pariz, 10. aprila - Ameriške carine in s tem povezana negotovost glede svetovne trgovine povzročajo skrbi po vsem svetu, tudi v Evropi. Nemčija in Francija sta tako znižali napoved gospodarske rasti za letos. Francoska vlada je svojo napoved znižala za 0,2 odstotne točke, vodilni nemški ekonomski inštituti pa so napoved za Nemčijo oklestili za 0,7 odstotne točke.