Teden počitnic zunaj doma ostaja dostopen večini otrok v Sloveniji

Ljubljana, 10. aprila - Počitnice zunaj doma za vsaj en teden so lani v Sloveniji svojim otrokom zagotovili v 94 odstotkih gospodinjstev z otroki, starimi do vključno 15 let, kar je za tri odstotne točke več kot v letu 2014. Delež gospodinjstev, ki so vsem otrokom omogočila redne plačljive prostočasne dejavnosti, je leta 2024 znašal 72 odstotkov, kažejo podatki Sursa.