Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 10. aprila - Nevarnost proženja snežnih plazov je zjutraj in sprva dopoldne povečini majhna, prve stopnje, čez dan pa se v visokogorju zaradi vpliva sonca poveča in je večinoma zmerna, druge stopnje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ob ohladitvi je sneg pomrznil in se večinoma stabiliziral, sedaj pa se ob otoplitvi pričakuje tipične pomladanske razmere. Predvsem v senčnih legah se lahko naleti na kakšno kložo, ki bi se pod veliko obremenitvijo lahko splazila na dovolj strmem pobočju. Danes nastajajo manjše klože, ki verjetno ne bodo bistveno vplivale na plazovno nevarnost. Še vedno je marsikje nevarnost zdrsa, ki je povečana predvsem zjutraj in sprva dopoldne. Na bolj senčnih mestih vztraja tudi čez dan.

Ponoči so se prehodno pojavljale snežne plohe, zapadlo je do 5 centimetrov snega. Sedaj je zapihal okrepljen severnik, ki predvsem okoli vrhov in grebenov prenaša sneg in gradi nove manjše klože. Snežna odeja je večinoma trda ali skorjasta, tudi v senčnih legah. Pred ohladitvijo so se s strmejših prisojnih pobočij prožili plazovi mokrega snega, plazovina je zdaj pomrznjena.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, a bo oblačnost večinoma nad vrhovi. Popoldne se bo jasnilo. Pihal bo zmeren, v visokogorju lahko tudi močan, severni do severozahodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 4, na 2500 metrih okoli -5 stopinj Celzija. V petek bo pretežno jasno. Zjutraj bo lahko na območju južnih in zahodnih Julijcev lahko nekaj ostankov nizke oblačnosti. Pihal bo šibak do zmeren severozahodni veter, ki se bo popoldne prehodno okrepil. Občutno topleje bo. Temperatura na 1500 metrih bo sredi dneva okoli 10, na 2500 metrih pa okoli 1 stopinja Celzija.

Tudi v soboto kaže na precej jasno in čez dan toplo vreme. Zjutraj bo še nekaj oblačnih kopren. Pihal bo šibak do zmeren veter zahodnih smeri. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli 9, na 2500 metrih pa okoli 1 stopinja Celzija. V nedeljo se bo pooblačilo, jugozahodnik se bo precej okrepil.

Vse do konca tedna bodo snežne razmere tipično spomladanske. Ponoči bo snežna odeja pomrznila, čez dan pa se bo zaradi vpliva dnevne otoplitve ojužila in postala nestabilna. Nevarnost proženja snežnih plazov bo tako sprva majhna, prve stopnje, čez dan pa se bo povečala in bo zmerna, druge stopnje. Lahko se bo splazila tudi kakšna opast.