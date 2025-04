Glede na poročilo razpoke na hišah niso posledice miniranja za drugi tir

Koper, 10. aprila - Potem ko so se pojavile ocene, da so se na več objektih na Škofijah, Plavjah in Dekanih pojavile razpoke zaradi miniranja na drugem tiru, poročilo, ki sta ga naročila 2TDK in Kolektor, to zanika. Eko patrulja Alpe Adria Green (AAP) ob tem opozarja, da so v bližnjih Lokvah prebivalci izpostavljeni vedno večjemu onesnaževanju zraka in okolice.