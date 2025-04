Zapornik pobegnil skozi okno koprskega sodišča

Koper, 10. aprila - Koprski policisti so v sredo popoldan na sodišče iz zapora pripeljali 41-letnega državljana Hrvaške, ta pa je s sodišča pobegnil skozi okno. Prijeli so ga v centru mesta, ko je ustavil naključno vozilo in se hotel odpeljati, ter ga odpeljali nazaj v zapor, so sporočili s Policijske uprave Koper.