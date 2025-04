V EU dogovor o zakonodaji za krepitev odpornosti tal

Bruselj, 10. aprila - Evropski parlament in Svet EU sta dosegla politični dogovor o predlogu direktive o spremljanju in odpornosti tal, katere namen je okrepiti odpornost tal, minimizirati onesnaževanje in do leta 2050 zagotoviti zdravje vseh tal v uniji. Trenutno namreč več kot 60 odstotkov tal v EU ni v dobrem stanju, opozarjajo v Bruslju.