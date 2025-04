Predstavniki več strokovnih organizacij proti senzacionalističnim prikazovanjem nasilja med mladimi

Ljubljana, 10. aprila - Predstavniki 16 strokovnih združenj in organizacij s področja psihologije in pedagogike so izrazili protest nad senzacionalističnim in zavajajočim medijskim prikazovanjem problematike nasilja med mladimi. Nasilje zahteva strokovno, sistemsko in dolgoročno obravnavo, in ne medijske panike in hitrih rešitev s ciljem čim večje gledanosti, menijo.