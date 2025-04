Posadka Ineos Britannia odpovedala nastop na pokalu Amerike

Manchester, 10. aprila - Britanska posadka milijarderja Jima Ratcliffa in njegove Ineos Britannie je odpovedala nastop na 38. jadralskem pokalu Amerike, so v sporočilu za javnost zapisali v ekipi. Posadka, ki je oktobra pred Barcelono z 2:7 v zmagah izgubila v finalu 37. pokala proti novozelandski jadrnici Emirates Team New Zealand, da se je "nerada umaknila izzivu".