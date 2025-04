Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 10. aprila - Danes bo zmerno do pretežno oblačno. V severovzhodni Sloveniji bo prehodno zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno jasno, zapihal bo zahodni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo sončno in še malo topleje. V nedeljo se bo od zahoda pooblačilo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Nad vzhodno Evropo je plitvo ciklonsko območje s hladno fronto. V višinah z vetrovi severnih smeri k nam doteka občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v sosednjih pokrajinah Italije in ob severnem Jadranu sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. V petek bo večinoma sončno.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost in hitrejša utrujenost. Zvečer bo obremenitev postopno popustila. V petek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.